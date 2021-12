Benefits of eating dates in winters: हम सभी जानते हैं की खजूर खाना हमारे स्वास्थ को कितना लाभ देता है. शुगर, प्रोटींस और विटामिंस से भरपूर खजूर हमारे शरीर को इंस्टैंट(Health benefits of eating dates in winters) ताकत प्रदान करता है. डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना खजूर का सेवन करना हमे बहुत से रोग जैसे खांसी, सर्दी और अस्थमा से भी बचाता है. मगर क्या आप जानतें हैं की खजूर को सर्दियों का(Top health benefits of eating dates) मेवा कहा जाता है और सर्दियों में इसे रोज खाने से आपको मिल सकते बहुत ही ख़ास फायदे. वीडियो में जानिए की क्यों हमे सर्दियों के मौसम में खजूर का रोज़ाना सेवन करना चाहिए.Also Read - Health Tips: समय से पहले ही आपको बूढ़ा बना रही हैं ये आदतें, आज ही से बना लें दूरी