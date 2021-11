Top health benefits of eating ginger in winter : अदरक से होने वाले लाजवाब फायदों से तो हम सभी वाकिफ हैं. औषधिय गुणों से भरपूर अदरक न केवल चाय और सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के काम आता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्यवर्धक (Health benefits of ginger in winters) फायदे भी हैं. यह खांसी, सर्दी, ज़ुकाम और बुखार (Health benefits of Adrak in hindi) जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है. सर्दियों के इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए हम आपको बताएंगे अदरक का रोज़ाना सेवन करने के कुछ बेमिसाल फायदों बारे में और क्यों आपको खासतौर पर इसका सेवन ठंड के मौसम में करना चाहिए. वीडियो देखेंAlso Read - Zika Virus Outbreak: कितना खतरनाक है जीका वायरस? जानिए जीका वायरस और डेंगू के बीच अंतर | Watch Video