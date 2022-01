Top Smartphones to look forward in 2022 : बीते साल हमने टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया में(Top smartphones that will launch in 2022) कई नए इनोवेशंस और लॉन्च देखे. भारतीय बाज़ार में एक से बढ़कर एक शानदार और दमदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन उतारे गए. इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको(Upcoming smartphones of 2022) बताने वाले की नए साल यानी की 2022 में कौन कौन से बढ़िया स्मार्टफोन होने जा रहे हैं लॉन्च. वीडियो में जानिए पूरी लिस्ट.Also Read - Apple Latest Upgrades: 2022 में Apple कर सकता है यह 5 नए अपग्रेड्स, वीडियो के जानिए सारी डिटेल्स | Watch