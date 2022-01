डब्ल्यूएचओ के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार महामारी से लड़ने के लिए किसी भी रणनीति के केंद्र में टीकाकरण (Vaccination should be in center) होना चाहिए और इसके सभी देशों में समान वितरण (Equal Distribution) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. कुछ विकसित राष्ट्र टीके की चौथी खुराक के बारे में बात कर रहे हैं जबकि अफ्रीका (Africa) सहित दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अब तक बड़ी संख्या में लोगों को टीके की पहली खुराक भी नहीं मिली है.