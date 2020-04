बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल Kirti Kulhari की साल 2019 में आई वेब सीरीज Four More Shots Please को लोगों ने खूब पसंद किया था. यह वेब सीरीज चार लड़कियों की कहानी पर आधारित है. इस वेब सीरीज में चारों लड़कियां अपने अनुसार जिंदगी जीना चाहती हैं. Four More Shots Please वेब सीरीज की सफलता के बाद इसके Season 2 की मांग बढ़ने लगी थी. इस वेब सीरीज की सफलता को देखते हुए इसके अगले पार्ट यानी Four More Shots Please Season 2 की शूटिंग शुरू कर दी गई थी. दर्शकों को इंतजार था कि कब यह वेब सीरीज रिलीज होगी. लेकिन अब दर्शकों का यह इंतजार धीरे-धीरे खत्म होने वाला है क्योंकि इस वेब सीरीज का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज कर दिया गया था. तो आइए जानते हैं Four More Shots Please Season 2 के बारे में एक्ट्रेस Kirti Kulhari से…… Also Read - लॉकडाउन खत्म होने के बाद यह काम करेगी TikTok स्टार, फैन्स बोले- Aayee hotie!