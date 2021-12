Transmission rate of New Coronavirus Variant ‘Omicron‘ is fastest but the severity is low, as per the latest study: अफ्रीका से ज़्यादा तेजी से यूरोप में अपना जाल फैला रहा है ‘Omicron’. (Omicron cases India) डेनमार्क में 1280 और ब्रिटेन में 1000 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया. ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहे संक्रमण से WHO समेत दुनिया को बड़े खतरे की आशंका. ब्रिटेन में पहली मौत का पता चला.Also Read - बड़ी खुशखबरी! बच्चों के लिए जल्द आ रही है कोरोना वैक्सीन-Covavax, अदार पूनावाला ने कही ये बड़ी बात...

Omicron से पहली मौत ब्रिटेन में हुई, अगले साल अप्रैल तक 75000 लोगों के मारे जाने का ख़तरा

CoronaVirus का नया Variant 'Omicron' अफ्रीका से निकल दुनिया के 63 देशों में पहुँचा

Omicron (B-1.1.7) का सबसे पहले पता चला दक्षिण अफ्रीका में 8 नवंबर 2021 को

दक्षिण अफ्रीका में अब तक कुल 1000 लोगों में नए Variant की पुष्टि

संक्रमण दर और नए संक्रमितों के आँकड़े ‘यूरोप’ के डरावने

डेनमार्क में 1280 और ब्रिटेन में 1000 लोगों में नया वेरिएंट पाया गया

ब्रिटेन में तेज़ी से फैल रहे संक्रमण से WHO समेत दुनिया को बड़े खतरे की आशंका

ब्रिटेन में 10 दिसंबर को 58,000 लोग हुए संक्रमित, जनवरी 2021 के बाद सर्वाधिक

विशेषज्ञों को डर, ब्रिटेन समेत यूरोप में बढ़ते मामलों के पीछे ‘Omicron’

भारत में Omicron

भारत में 8 राज्यों– UT में पैर पसार चुका है वायरस का नया रूप, 38 लोग अब तक संक्रमित

महाराष्ट्र–18, राजस्थान–9, कर्नाटक–3, गुजरात–3, केरल–1, आंध्र प्रदेश–1, दिल्ली–2 और चंडीगढ़–1

WHO ने कहा “नया Variant अधिक transmissible, लेकिन अब तक की study के अनुसार यह घातक नहीं

Delta से डेढ़ गुना तेज़ी से फ़ैल रहे Variant को लेकर एहतियाती उपायों की WHO की चेतावनी