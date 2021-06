Places to visit near Delhi – NCR in unlock / Weekend Getaways near Delhi with Covid Guidelines: दिल्ली के आसपास की 5 ऐसी खूबसूरत जगहें जहां आप एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड | जानें कहां क्या गाइडलाइंस: कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में हड़कंप मचाने के साथ साथ लोगों का आना जाना ही बंद कर दिया है. इससे लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है. सिर्फ लोगों पर ही नही बल्कि भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री को भी कोविड के कारण काफी हानि पहुंची है. अब देखा जा रहा है कि काफी राज्यो में केसेस घट रहे है, पर फिर भी हालत पूरी तरह से नहीं सुधरे है. ऐसे में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर खुशी की बात यह है की Covid guidelines को फॉलो करते हुए आप अपनी वीकेंड की छुट्टी के लिए दिल्ली के पास इन 5 जगह को चुन सकते हैं.

नैनीताल (Nainital): उत्तराखंड राज्य में बसा यह छोटा सा हिल स्टेशन, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है. यह शहर खूबसूरत झील, ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फैली हरियाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है. अगर आप कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों पर बिताना चाहे तो दिल्ली से 318km दूर, नैनीताल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Covid guidelines for Uttarakhand Travel: ध्यान रखे कि उत्तराखंड राज्य जून 15 तक लॉकडाउन में रहेगा. सरकार ने अब तक होटलों और रिजॉर्ट्स को खुलने की अनुमति नहीं दी है और दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट के लिए RT- PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है. Also Read - भारत ने चीन से कहा, 'हमारे नागरिकों को अपने देश की यात्रा करने की इजाजत दें'

नीमराना (Neemrana): अगर आपको ऐतिहासिक जगहों पर जाने का शौक है तो दिल्ली से केवल 122km दूर, नीमराना शहर आपको बहुत पसंद आयेगा. राजस्थान के अलवर जिले में बसा यह शहर नीमराना किले के लिए काफी फेमस है. 552 साल पुराना यह किला अरावली पहाड़ों पर स्थित है. पैलेस में बदले इस किले में कई रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल है और यह भारत के हेरिटेज रिजॉर्ट्स में से एक है.

Covid guidelines for Rajasthan Travel: ध्यान रखे की रीसेंट गाइडलाइंस के अनुसार राजस्थान राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों को ट्रैवल के 72 hours के अंदर निकाली गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है.* Also Read - थाईलैंड ने भारत से आने वाली उड़ानों पर लगाई पाबंदी, कोरोना के बढ़ते मामलों को बताया वजह

कसौली (Kasauli): किसका मन नहीं करता कि गर्मियों के इस मौसम में कसौली जैसी ठंडी जगह पर यात्रा ना करे. तो बस दिल्ली से lagbag 286km की दूरी पर स्थित है यह प्यारा सा हिल स्टेशन. आप यहां ट्रेकिंग, लॉन्ग ड्राइव और रोप वे का मजा ले सकते हैं.

Covid guidelines for Himachal Pradesh Travel: हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने सेक्शन 144 हटा दिया है और यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब जरूरी नहीं है. दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेगी और सैटरडे, सन्डे को बंद रहेगी. 5am to 5pm का कर्फ्यू भी जारी रहेगा.* Also Read - Delhi NCR Top 5 Tourist Places: घूमने का कर रहे है प्लान तो जाए नॉएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम की इन अनदेखी जगहों पर

आगरा (Agra): दुनिया के साथ अजूबों में से एक, ताज महल के लिए जाने जाना वाला यह शहर दिल्ली से 200km की दूरी पर है. यहां बसे आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है. तो आप यहां भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताने जा सकते हैं.

Covid guidelines for Uttar Pradesh Travel: सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. अभी के लिए सारे म्यूजियम और पार्क्स बंद है, पर कहा जा रहा है की जून 16 से ताज महल को अनलॉक कर दिया जाएगा*.

ऋषिकेश (Rishikesh): दिल्ली से लगभग 240km की दूरी पर स्थित , देवभूमि कहलाना वाला शहर, ऋषिकेश भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक हैं. यहां आप सिर्फ मंदिरों की यात्रा ही नही बल्कि कही एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रेकिंग भी कर सकते हैं.

Covid guidelines for Uttarakhand Travel: उत्तराखंड राज्य जून 15 तक लॉकडाउन में रहेगा. सरकार ने अब तक होटलों और रिजॉर्ट्स को खुलने की अनुमति नहीं दी है और दूसरे राज्यों से आने वाले टूरिस्ट को RT- PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है.*

तो यह थे दिल्ली के नजदीक कुछ स्थल जहां आप कोविड गाइडलाइंस के पालन के अनुसार यात्रा कर सकते हैं.

Script by Sneha M Jain