Tushar Kapoor Interview: तुषार कपूर (Tushar Kapoor) ने हाल ही में बॉलीवुड में 20 साल पूरे किए हैं. बावजूद इसके अभी सफलता से दूर हैं. कुछ एक फिल्मों के अलावा तुषार कुछ खास नहीं कर पाए हैं. तुषार ने सन 2001 में करीना कपूर के साथ सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था. ऐसे में अब इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर एक इंटरव्यू में तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) ने कई बातें कही हैं. उन्हें करियर के दौरान कुछ बातों का काफी अफसोस रहा है और अब उन्होंने इस पर खुलकर बात की है. एक्टर अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करते हुए कई सारी बातें बताई हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) का पूरा इंटरव्यू सुने यहां, Also Read - Maarrich First Look Out: नसीरुद्दीन शाह बने पादरी तो तुषार कपूर...., यह टीवी एक्ट्रेस भी कास्ट में शामिल