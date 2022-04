Instagram tutorial: एक समय था जब इंस्टाग्राम केवल फोटो और वीडियो शेयर करने का जरिया था लेकिन पिछले कुछ समय में एप ने काफी बढ़िया फीचर्स (How to add GIF in Instagram stories) को एड किया. स्टोरी से लेकर रील्स तक, इंस्टाग्राम में अब कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो इस एप को काफी क्रिएटिव और एंगेजिंग बनते हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम ने अपना (Instagram tutorial) यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए एक और नए फीचर को जोड़ा. इस नए फीचर के तहत अब आप GIF को भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के तौर पर शेयर कर सकते हैं. इस वीडियो में जानिए इंस्टाग्राम के इस नए फीचर के बारे में और भी विस्तार से.Also Read - Tech Update: गूगल मैप का आया नया फीचर, अब देख सकेंगे टोल की कीमत