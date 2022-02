Truecaller- अगर आप TrueCaller से अपना नंबर और नाम हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, जिससे आपकी पहचान छुपा रहे तो ये news आपके काम की है, क्योंकि आज हम यहां आपको बताने जा रहे हैं Truecaller से नाम और नंबर हटाने का स्टेप. इसकी मदद से आप भी अपने नाम और नंबर को Truecaller से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं.Also Read - Here is how you can check details about private calls on your phone | ऐसे पाएं छुटकारा Unknown Calls से..

Truecaller से कैसे delete करें अपना नंबर

सबसे पहले आपको Truecaller के Unlist page पर जाना होगा

country code के साथ अपना number enter करें , ex +91110********

इसके बाद unlist करने के लिए option चुनकर reason बताएं

इसके बाद verification captcha को fill करें

इसके बाद आपको unlist पर click करना होगा

ऐसा करने के बाद Truecaller 24 hours बाद आपका number वहां से हटा देगा