Urfi Javed in Bold Look: उर्फी जावेद (urfi javed) अपने न्यू फैशन की वजह से हमेशा (Urfi javed new looks) सुर्खियों में बनीं रहती हैं. ‘बिग बॉस’ (Bigg boss) ओटीटी कंटेस्टेंट उर्फी ने (urfi javed fashion) इस बार बिना टॉप पहने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस लुक की वजह से उन्हें लगातार ट्रोल (social media) ट्रोल किया जा रहा है. उर्फी ने (urfi javed spotted) इस बार टॉप नहीं पहना है उन्होंने इस बार खुद को ​फ्रंट से ढ़ेर सारी जंजीरों से कवर किया है. पीछे सिर्फ एक (urfi javed viral video) पतली चेन नज़र आ रही है. वहीं नीचे ब्लैक कलर का जालीदार स्कर्ट पहने उर्फी दिख रही हैं. उर्फी ने अपने बालों में हाई पोनी किया है. उर्फी जावेद के इस लुक्स को देखकर फैंस भी काफी हैरान हैं. उर्फी के इस नए अवतार के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - कभी जंजीर पहने तो कभी आधे-अधूरे कपड़ों में सड़कों पर घूमती हैं Urfi Javed, बोलीं- वेली हूं...क्या करूं?