Bal Shiv Serial know some important things related to the serial from the starcast of Bal Shiv, Mumbai: बाल शिव, एक भारतीय पौराणिक शो जल्द ही एंड टीवी पर प्रसारित होने जा रहा है। सीरियल के मुख्य कलाकारों में सिद्धार्थ अरोड़ा, जया भट्टाचार्य और मौली गांगुली जैसे कलाकार शामिल होंगे(Bal Shiva, an Indian mythological show is going to air soon on &TV. The main cast of the serial will include actors like Siddharth Arora, Jaya Bhattacharya and Mouli Ganguly) यह भगवान शिव के बचपन की कहानियों को दर्शाएगा और सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा. इस नए शो के बारे में स्टार कास्ट का क्या कहना है, यह देखने के लिए यह वीडियो देखें।