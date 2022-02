Assembly Election 2022: 10 फरवरी से 5 राज्यों में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं. सभी राजनीतिक दल जम कर जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं. यूपी में कुल 403 सीटों पर (UP Assembly election 2022) चुनाव होंगे. गोवा में 40, मणिपुर में 60, पंजाब में 117 और उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होने हैं. लेकिन इन पांचों राज्यों की सभी 690 सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा 13 सीटों की हो रही है. इस वीडियो में (13 hot seats in Assembly Election 2022) आपको बताएंगे कौन सी हैं वे 13 महत्त्वपूर्ण सीटें जिन पर हैं सबकी निगाहें.Also Read - UP Election 2022: प्रियंका आज जारी करेंगी घोषणा पत्र, रामपुर में आमने-सामने होंगे योगी और अखिलेश, LIVE Update