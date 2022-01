Assembly Election 2022 Latest News and Update: उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों (Assembly Constituencies) के लिए चुनाव (Election) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 7 चरणों (7 Phases) में मतदान होंगे. हम आपको हर एक चरण की सभी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में 7 अलग-अलग videos की एक शृंखला में जानकारी देंगे. Series के पहले वीडियो में पहले चरण (First Phase) का पूरा विवरण है. अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानने के लिए देखें video.Also Read - UP Assembly Election 2022: CM योगी के बाद अब अखिलेश यादव भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीट पर फैसला होना बाकी- सूत्र