Assembly Elections 2022: यूपी चुनाव का दूसरा चरण आज यानी की 14 जनवरी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चला. दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के तीन जिलों और रुहेलखंड के 6 जिलों में 55 सीटों (UP Assembly Election 2022) पर मतदान हुआ. वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटें और गोवा की सभी 40 सीटों पर मतदान हुआ जिसका ही परिणाम 10 मार्च तक सामने आएगा. यूपी के दूसरे चरण में 9 जिलों में कहां कितने वोट पड़े और (UP Second phase voting) सभी हाइलाइट्स को विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें.