Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ में बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है. महाराजगंज थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला बेटे के जन्मदिन पर पार्टी आयोजित की थी. जिसमें आसपास गांवों के 100 से अधिक लोग बुलाए गये थे. आरोप है कि आयोजक की सहमति से यहां पहले तो लोगों को बाइबिल बांटी गई और फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को धर्म बदलने के लिए हथकंडे अपनाए जाने लगे. कुछ लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई. यही नहीं शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई. मामले की सूचना मिलते ही महाराजगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और धर्म परिवर्तन का प्रयास असफल हो गया. पुलिस फिलहाल 6 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.Also Read - यूपी: कानपुर के स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान इस्लामिक प्रेयर पढ़ने पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई

