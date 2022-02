UP Election 2022- BJP vs SP Manifesto: चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किए. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां संकल्प पत्र कहा है वहीं अखिलेश (UP Election 2022) यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है. बीजेपी के संकल्प पत्र के केंद्र में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ़्त स्कूटी, बुनियादी ढांचे का (BJP vs SP Manifesto) आधार मज़बूत करना, एंटी टेररिस्ट कमांड सेंटर बनाना, लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान करना शामिल है तो अखिलेश यादव ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए नौकरियों से जुड़े बड़े वायदे कर दिए हैं. साथ ही किसानों और महिलों के जरिए भी वो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं.Also Read - UP Polls 2022: गौतमबुद्ध नगर में चुनाव से पहले 6.8 करोड़ रुपये की नकदी और एक लाख लीटर शराब जब्त