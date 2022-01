Sanjeev Balyan exclusive interview : पश्चिमी यूपी से चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है. केन्द्रीय मंत्री व बीजेपी नेता संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को लेकर India.com से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में(Sanjeev Balyan exclusive interview) हम 2017 दोहराएँगे. (UP Election 2022)किसानों का बिजली बिल रेट कम करने के लिए योगी जी का धन्यवाद और अखिलेश के 300 यूनिट फ़्री बिजली के मुद्दे पर कहा कि अब जनता फ़्री के झाँसे में नहीं आने वाली. उन्होंने और क्या क्या कहा, यह जानने के लिए देखिए उनका एक्सक्लूजिव इन्टरव्यू

Also Read - UP Election 2022: भाजपा को करारा झटका, योगी का साथ छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की 'साइकिल' पर हुए सवार