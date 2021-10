LINK:

Amit Shah Latest News and Updates : UP में विधान सभा चुनाव की तैयारियां जोरो शोरों से चल रही हैं. इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को यूपी के दौरे के(Amit Shah in UP) लिए निकलेंगे. वे सुबह 11 बजे लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुचेंगे और बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे साथ ही पार्टी नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे. इस खबर पर ज़्यादा जानकारी पाने के लिए(UP Vidhan Sabha elections updates) यह वीडियो देखें Also Read - गौतम गंभीर की केजरीवाल की अयोध्‍या यात्रा पर तंज- दिल्‍ली के CM राम जन्मभूमि पर पूजा कर अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे