UP Elections 2022 Live News and Updates : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की तैयारियों में लगे हुए हैं. अब भाजपा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के(UP Elections 2022 live news and updates) राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने बुधवार को सियासी हांथ मिलाया और अपने गठबंधन का ऐलान किया. समाजवादी पार्टी ने इस गटबंधन का का(Akhilesh Yadav and Omprakash Rajbhar join hands) ऐलान एक ट्विटर पोस्ट के जरिए किया. ज़्यादा जानकारी के लिए यूपी के मऊ से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखें.Also Read - UP: सपा-सुभासपा के गठबंधन का ऐलान, अखिलेश बोले- बंगाल में खेला हुआ, UP में खदेड़ा होगा