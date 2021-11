Exclusive interview of Akhilesh Yadav : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर समाजवादी विजय रथ यात्रा चला रहे हैं. वे ग़ाज़ीपुर से लखनऊ तक 341KM लंबा रथ चला रहे हैं (Exclusive interview of Akhilesh Yadav)और यूपी के 9 ज़िलों में एक(Akhilesh Yadav on Purvanchal expressway exclusive ) साथ रथ चला रहे हैं. India.com को दिए इस खास एक्सक्लूजिव इन्टरव्यू सेगमेंट में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर की चर्चा. ज्यादय जानकारी के लिए वीडियो देखें.Also Read - Purvanchal Expressway: प्रधानमंत्री मोदी ने किया 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यहां जानिए इसकी खासियतें | वीडियो देखें