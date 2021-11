UP Election 2022 latest : सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो की शेयर जिसमें पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हांथ रखकर चलते दिखाई (Yogi and Modi’s recent picture)दे रहे हैं. यह यूपी की सबसे बड़ी सियासती तस्वीर है, जिसके साझा होते ही सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई. जानिए मोदी-योगी को नई तस्वीर का 2022 के(UP Election live updates and news) चुनाव पर कितना(Ground report on UP Election 2022) असर होगा, इस ग्राउंड रिपोर्ट में. विडियो देखें.Also Read - Film City Noida: नोएडा की प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए इस दिन से शुरू होगी बोली प्रक्रिया, निविदा जारी