Manoj Tiwari on UP Elections Exclusive :बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने यूपी चुनाव को लेकर India.com से बातचीत की .मनोज तिवारी ने अपने ख़ास अंदाज़ में (Manoj Tiwari exclusive interview) बताया कि जिन्होंने शिव के धाम को सजाया है, हम उनको लाएँगे, यूपी में कमल खिलाएँगे. उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए ख़ास गीत (Manoj Tiwari Latest Songs) भी तैयार किया है. उन्होंने (UP Vidhansabha 2022) और क्या क्या बयान दिए यह जानने (UP Elections 2022) के लिए देखिए मनोज तिवारी का यह एक्सक्लूजिव इंटरव्यू.