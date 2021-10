UP Elections 2022 Latest News And Updates: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनो ही राजनीतिक दल जीतने के हर मुमकिन कोशिश कर रही है और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. इस चुनाव में ओबीसी मददाता सबसे निर्णायक भूमिका में हैं और इसलिए दोनो ही पार्टियों यूपी के लगभग 40 % से भी ज़्यादा (UP Elections 2022 Latest News And Updates)ओबीसी वोट बैंक पर लगी हुई है. अब बीजेपी(OBC vote bank) ने ओबीसी बैंक वोट के लिए खास रणनीति बनाई है जिसके लिए बीजेपी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे है. इसमें यूपी के कई बड़े नेता भी हिस्सा बनेंगे. क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम सेAlso Read - UP Elections 2022 Live News And Updates: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में होनहार छात्रों को बांटे मुफ्त में लैपटॉप, कसा योगी आदित्यनाथ पर ताना | वीडियो देखें