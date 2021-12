UP Election 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कुछ ही समय बाद 2022 में होंगे चुनाव. जिसके चलते आज कल राजनीतिक दल अपने वादों का पिटारा खोल रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) इस महीने यूपी में डीजी शक्ति नाम से पोर्टल लॉन्च करेंगे. तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के(CM Yogi to distribute free laptops and tablets to students) लिए युवाओं को यह तोहफा दिया जायेगा. इसके अंतर्गत मुफ्त स्मार्टफोन (UP Elections 2022 latest news) और टैबलेट दिए जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.Also Read - सपा के शासन में जाली टोपी वाले गुंडे व्यापारियों को धमकाते थे, UP Dy CM केशव मौर्य