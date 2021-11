KeyFeatures Of Purvanchal Expressway: प्रधानमंत्री मोदी ने 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. बता दें कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा. यह (Purvanchal expressway latest news)लखनऊ से लेकर गाज़ीपुर तक 341 किलोमीटर(Features of Purvanchal expressway) तक का लंबा एक्सप्रेसवे है. इस वीडियो में आपको बताएंगे इस एक्सप्रेसवे की और भी खासियतों के बारे में.Also Read - UP: PM मोदी का कांग्रेस पर निशाना, 'परिवार' के दरबारियों ने सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा को अपमानित किया