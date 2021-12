PM Narendra Modi will be visiting Balrampur, Uttar Pradesh, Where he will inaugurate Saryu Canal: देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं. इस दौरान पीएम UP को बड़ी सौगाते दे रहे हैं. हाल ही में गोरखपुर में उन्होंने देश के सबसे बड़े उर्वरक संयंत्रों में शुमार यूरिया उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया. इसके अलावा एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय लैब राष्ट्र को समर्पित किया.Also Read - पालम एयरबेस पर जनरल Bipin Rawat व अन्य को PM मोदी, रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी का बलरामपुर दौरा, सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित पीएम मोदी और योगी पूर्वांचल के नौ जिलों के लिए बने भागीरथ, 4 दशक से लंबित परियोजना को 4 वर्षों में किया गया पूरा इस वीडियो में जानिए क्या है परियोजना से जुड़ी सभी बातें 1978 में परियोजना शुरू हुई लेकिन भूमि अधिग्रहण और धन की कमी के कारण नहीं हो सकी पूरी योगी आदित्यनाथ ने इसे प्राथमिकता दी, CM बनते ही इसे पूरा करने के लिए काम शुरू हुआ नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया, इन नदियों से इस नहर में आएगा पानी. कुल 9 जिलों- बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज में फैला है इसका जाल परियोजना पर कुल 9800 करोड रुपए खर्च हुए, 6200 गांवों को मिलेगा सरयू नहर से पानी 14 लाख हेक्टेयर भूमि कि सिंचाई होगी 29 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे साल 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना में शामिल किया गया 11 दिसंबर को पीएम