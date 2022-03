Urfi Javed in Hot Short Red Dress: उर्फी जावेद (Urfi Javed) आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. उर्फी जावेद अपने अजीबों-गरीब फैशन सेंस (Urfi Javed Fashion) की वजह से हमेशा ट्रोल होती हैं. लेकिन एक्ट्रेस को ट्रोल होने से (urfi javed new viral video) कोई फर्क नहीं पड़ता. उर्फी जावेद एक बार फिर से बेहद अतरंगी ड्रेस पहनकर बाहर आई हैं. उर्फी रेड कलर (urfi javed red short dress) की दिल कटिंग ड्रेस में काफी डेयरिंग अंदाज में अपनी डीपलाइन क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिखाई दीं. इस ड्रेस के साथ उन्होंने मैचिंग सैंडल पहना है. एक्ट्रेस वीडियो (urfi Javed Instagram Video) में मस्ती से वॉक करती नज़र आ रही हैं. सोशल मीडिया (urfi javed in social media) पर उनका यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. उर्फी के इस ड्रेस के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.Also Read - उर्फी जावेद ने पहना लाल रंग का ओपन कट टॉप, लोग बोले-बच्चों का चार्ट पेपर काट कर लगा लिया?