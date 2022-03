Urfi Javed New Hot Look: बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद (urfi javed) का नया वीडियो सामने आया है. उर्फी जावेद के इस फैशन को देखकर सबके होश उड़ गए हैं. उर्फी अपने फैशन और स्टाइल (urfi javed new look) की सभी हदें पार करती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में उर्फी ने कपड़े को छोड़कर तस्वीरों से अपनी बॉडी को ढका हुआ है. उर्फी जावेद ने बॉडी पर काफी सारी अपनी तस्वीरों को चिपकाया हुआ है. उर्फी का यह वीडियो सोशल मीडिया (Urfi Javed Viral Video) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर उर्फी को अलग-अलग रिएक्शंस भी मिल रहे हैं. उर्फी जावेद का यह वीडियो आप भी देखें.Also Read - आलिया भट्ट ने डायरेक्टर SS Rajamouli को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, जानें क्या है वजह