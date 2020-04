बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. Urvashi Rautela का लॉकडाउन के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उर्वशी समुद्र में वॉलीबॉल खेलती नजर आ रही हैं. Urvashi Rautela के इस वीडियो को देख हर कोई हैरान हैं. Urvashi Rautela ने वीडियो शेयर कर लिखा- Beach Volleyball Invented by men, perfected by women.” उर्वशी रौतेला का यह वीडियो लॉकडाउन से पहले का है. उर्वशी रौतेला के इस वीडियो पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का सॉन्ग Beat Pe Thumka ‘रिलीज हुआ था. फैन्स को उर्वशी का यह नया गाना खूब पसंद भी आ रहा है. उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर मैजेंटा कलर की बिकिनी में फोटो शेयर की हैं. उन्होंने फोटो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, ‘मिस यूनिवर्स’, हमेशा एकजुट रहें.’ उर्वशी ने सनी देओल की फिल्म ‘सिंह साहब दि ग्रेट’ से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. Also Read - Urvashi Rautela hot photos: हर रोज हॉटनेस का एक नया लेवल तय कर रहीं उर्वशी रौतेला, फैन्स बोले- इरादा क्या है मैडम!