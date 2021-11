Uttar Pradesh Elections 2022 Akhilesh Yadav and Mayawati Raise Questions Against Election Commission: यूपी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीति तेज़ हो गई है. अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 16 लाख वोट काटे गए हैं और 21 लाख नए जोड़े गए हैं. काटे और जोड़े नामों की लिस्ट अभी तक चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मुहैया नहीं कराई है. चुनाव आयोग किसके दबाव में है ? अब तक 2019 के चुनाव तक आयोग लिस्ट देता था. हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, अगर चुनाव आयोग लिस्ट नहीं देता है तो हम चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ धरने पर बैठेंगे. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की है. बीजेपी का कहना है कि ये लोग हर बार चुनाव आयोग पर सवाल ही उठाते हैंAlso Read - UP Election 2022: Akhilesh Yadav ने लॉन्च किया Samajwadi Perfume; Uttar Pradesh पॉलिटिक्‍स में खुशबू' की एंट्री | Watch Video