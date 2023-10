Hindi Video Gallery

Uttarakhand Viral Video Of Pilgrims And Priest Fight In Rudraprayag Kedar Tungnath Dham

Viral Video: रुद्रप्रयाग में तीर्थ यात्रियों और पुजारी के बीच जमकर हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

Fight Between Priests and Devotees in Tungnath: रुद्रप्रयाग तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भक्तों और मंदिर के पुजारी के बीच ...

Fight Between Priests and Devotees in Tungnath: रुद्रप्रयाग तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भक्तों और मंदिर के पुजारी के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि मंदिर के भीतर भक्तों और पुजारी के बीच दर्शनों को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक भक्त ने पुजारी के सिर पर तांबे के लोटे से वार कर दिया. फिर वहां जमकर मारपीट हुई.

Trending Now