Video में जाने कैसे करें वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक: CoWIN पोर्टल पर आप कोविड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट को खुद ही पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं. साथ ही अगर आपने गलती से नाम में कोई गड़बड़ कर दी है तो उसे भी आप बदल सकते हैं. (How to link vaccination certificate with passport)

