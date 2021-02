Punit J Pathak and Nidhi Moony Love Story: वैलेंटाइन के खूबसूरत हफ्ते में हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं. इस इश्क़ के मौसम में हम आपको रूबरू कराएँगे आपके पसंदीदा एक्टर्स के साथ और जानेंगे उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी. तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ है Punit J Pathak and Nidhi Moony जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई है. प्यार के मौसम में आइए जानते हैं इनकी रोमांटिक लव स्टोरी। Also Read - Valentine's Day 2021: वेलेंटाइन डे पर ताज होटल में फ्री रुकें, जमकर करें मस्ती! आया है ये मैसेज तो जानें क्या करें