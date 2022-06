Why one should not avoid eating food in kadhai: दरअसल पहले के जमाने में लोहे के कढ़ाई की चलन थी. उस समय बर्तनों को धोने के लियें कोई भी उपयुक्त साधन नहीं थे इसलिए उन्हें मिट्टी या पत्थर से रगड़ कर धोया जाता था. इस तरह से हाइजीन मैन्टैन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. कई बार कढ़ाई में जंग भी लग जाते थे जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ भी फैलती थी. इसके अलावा दूसरी वजह ये थी की पुराने जमाने के लोग बहुत ही नियम से रसोई की चीजों का प्रयोग करते थे. उनका मानना था जो चीज जिसके लिए बनी है, उसका प्रयोग उसी तरह से होना चाहिए. खैर इन्हीं कारणों के वजह से शादी में बारिश जैसी बातों को फैलाया करते थे ताकि लोग डर कर ही सही नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें.Also Read - शुभ-अशुभ: रात में गलती से भी ना काटे नाखून, झेलनी पड़ सकती है मां लक्ष्मी की नाराजगी

