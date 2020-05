बॉलीवुड एक्टर वत्सल सेठ साल 2004 में आई फिल्म Taarzan: The Wonder Car से बॉलीवुड में एंट्री किया था. इस फिल्म में उनके पिता का किरदार अजय देवगन ने निभाया है. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन सीरियल में भी काम किए हैं. वहीं उनकी पत्नी इशिता दत्ता की बात करें तो उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म Drishyam से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में भी अजय देवगन इशिता के पिता के किरदार में नजर आए थे. अब इसे संयोग ही कह सकते हैं कि दोनों ने अजय देवगन की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं. तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा है उनका फिल्मी सफर और कब दोनों एक दूजे के लिए हो गए….. Also Read - शादी की दूसरी सालगिरह मनाने मालदीव पहुंचे इशिता दत्ता और वत्सल सेठ, बेहद ही रोमांटिक अंदाज में शेयर की PHOTOS