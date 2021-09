New logo for Vegan Products : विगन डाइट एक तरह का प्लांट बेस्ड डाइट होता है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स का कोई भी मिश्रण नही होता. आपको बता दे की आजकल विगन डाइट और विगन फूड (New logo for vegan products)प्रोडक्ट्स काफी ज़्यादा चलन में हैं (Veganism)और इसी बात का ध्यान रखते हुए FSSAI ने हाल ही में विगन पोडक्ट्स के लिए एक नया ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है. जी हां ! इस नए लोगो में हरे रंग एक बड़ा सा V बना हुआ(Vegan Diet) है जिसके बीचोबीच हरी पत्तियां दिख रही हैं. अब ग्राहकों को विगन और नॉन विगन उत्पादों में फरक करने में ज़्यादा दिक्कत नही आयेगी. आइए आपको इस वीडियो में इस नए लोगो से जुड़ी और भी जानकारी देते हैं. वीडियो देखें.Also Read - Ayushman Bharat Digital Mission: जानिये क्या है डिजिटल हेल्थ कार्ड? पंजीकरण की प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में