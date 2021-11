Vicky Kaushal and Katrina Kaif: खबरों की माने तो विक्की कौशल ने शादी के बाद कैटरीना कैफ के साथ घर बसाने के लिए घर फाइनल कर लिया है, उन्होंने जुहू के राजमहल में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है.(Vicky Kaushal Rents an apartment) यह एक अति आलीशान इमारत है. विक्की कौशल ने 5 साल के लिए ये अपार्टमेंट किराए पर लिया. (Vicky Katrina new home) रिपोर्ट्स के अनुसार, वे दिसंबर में शादी कर रहे हैं.विक्की कैटरीना के नए और आलीशान घर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें.Also Read - Bollywood's Ugly Breakup: कटरीना कैफ से पहले इस हसीना के दीवाने से विक्की कौशल? Watch Video to Find Out