Vicky-Katrina's Secret Love Story: विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की खबरें आजकल जम कर सुर्खियां बटोर रही हैं. बॉलीवुड में जहां देखो उनकी ही शादी के चर्चे चल रहे हैं. बता दें कि दोनो (How did secret love story of Vicky and Katrina came in light) इस साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने वाले है. शादी राजस्थान के सिक्स सेंस रिजॉर्ट से होगी. हालांकि कपल ने अबतक इस बात पर कोई ऑफिशियल (Secret love story of Vicky Kaushal and Katrina Kaif) अनाउंसमेंट नही किया है और न ही कभी अपने रिश्ते को किया है पब्लिक से सामने एक्सेप्ट. इस वीडियो में आपको बताएंगे विकी और कैटरीना की उन गलतियों के बारे में जिसके कारक(Vicky-kat love story) इनकी सीक्रेट लव स्टोरी आई थी दुनिया के सामने. वीडियो देखें