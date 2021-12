Vicky-Kat wedding latest updates : बॉलीवुड की मच अवेटेड विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी राजस्थान के सिक्स सेंसेज रिजॉर्ट से 9 दिसंबर को होगी. विकी और कैटरीना पिछले दो (Vicky Kaushal Katrina Kaif marriage) साल से एक दूसरे को कर रहे थे डेट. हालांकि, इन (Vicky Kat wedding preparations) दोनो ने ही कभी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नही किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनो की शादी की तैयारियां बिलकुल ही जोरो शोरों से चल रही है. सुनने में आ रहा की यह जोड़ा हिंदू और क्रिश्चियन दोनो ही रस्म और रिवाजों साथ शादी के बंधन में बंधेगा. इस खबर को डिटेल में जानने के लिए देखिए (All updates on Vicky Kaushal and Katrina Kaif wedding) यह वीडियो.Also Read - Karan Kundra Love Connections: इन हसीनाओं के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं बिग बॉस 15 फेम कारण कुंद्रा, यहां देखिए लिस्ट | Watch Video