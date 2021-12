Vicky-Karina Wedding plans revealed : विकी कौशल और कैटरीना कैफ के फैंस के लिए है एक खुशखबरी. दोनो करने जा रहे हैं 9 दिसंबर को शादी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनो ( latest news on Vicky Kaushal and Katrina Kaif’s wedding) की शादी राजस्थान के(Vicky-Katrina wedding details) सिक्स सेंस रिजॉर्ट से होगी. और अब उनकी मच अवेटेड वेडिंग सेरेमनी प्लांस का हो गया है खुलासा. जी हां ! संगीत से लेकर रिसेप्शन तक की सारी डिटेल्स आ गई हैं सामने. विकी और (Vicky Kaushal Katrina Kaif marriage details) कैटरीना की वेडिंग प्लान की डिटेल्स जानने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Actor Brahma Mishra Passes Away: मिर्जापुर के ललित उर्फ ब्रह्मा मिश्रा का हुआ निधन, Video में जानिए उनसे जुड़ी कुछ खासी बातें | Watch