Aadhaar-Voter ID Link Process: लोकसभा में आज कानून मंत्री किरण रिजिजू (electoral reform bill 2021) पेश किया. इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. सबसे बड़ा बदलाव वोटर पहचान कार्ड को लेकर किया जा रहा है. मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. हालाँकि लोगों को अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने या न जोड़ने का विकल्प दिया जाएगा. (how to link aadhaar card with voter-id card) वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो देखें.