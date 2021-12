UG and PG Students to get These many days of Maternity Leave: ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्राओं को मातृत्व के चलते अब पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी. अब तक एमफिल और PhD की छात्राओं को मिलती थी यह सुविधा. (maternity leaves in India) UGC के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एमफिल और PhD की छात्राओं की तरह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की छात्राओं को भी मैटरनिटी लीव दें.Also Read - Year Ender 2021: आधार कार्ड अहम नियम में हुआ इस साल बदलाव, Video में जानें क्या है ये | Aadhaar Card Latest Update