url=”https://vodakm.zeenews.com/vod/BOLLYWOOD_LIFE/Vikrant_Massey_Interview_Chunk_2.mp4/index.m3u8″ mp4url=”https://vodakm.zeenews.com/vod/BOLLYWOOD_LIFE/Vikrant_Massey_Interview_Chunk_2.mp4/Vikrant_Massey_Interview_Chunk_2.mp4″ thumb=”https://vodakm.zeenews.com/vod/BOLLYWOOD_LIFE/Vikrant_Massey_Interview_Chunk_2.mp4/screenshot/00000052.jpg” duration=”496″ mediaid=”Vikrant_Massey_Interview_Chunk_2″] Also Read - Haseen Dillruba: विक्रांत मैसी के साथ इंटिमेट सीन पर Taapsee Pannu बोलीं-पल्लू गिराकर...
Vikrant Massey Interview: बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मेस्सी (Vikrant Massey), हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) इन दिनों अपनी फिल्म ‘हसीन दिलरुबा’ के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर के काम की जमकर तारीफ हो रही है और लोग उनके काम को बेहद पसंद कर रहे हैं. ऐसे में विक्रांत मेस्सी (Vikrant Massey) ने बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में अपने सबसे करीब किरदार के बारे में बताया है साथ ही उन्होंने कई सारी बातें साझा की है. यहां पर देखें विक्रांत मेस्सी (Vikrant Massey) का पूरा इंटरव्यू. Also Read - Taapsee Pannu के साथ इंटिमेट सीन पर क्या बोले Vikrant Massey? Haseen Dillruba में रोमांटिक अवतार...
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