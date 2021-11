भारत के फेमस कॉमेडियन (Comedian) वीर दास (Vir Das) एक बार फिर चर्चा में है. वीर दास (Vir Das) ने अमेरिका में लाइव शो के दौरान भारत की महिलाओं की स्थिति पर कुछ ऐसा कहा की सब दंग रह गए. वीर दास कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अभिनेता भी है. वीर दास अपने विवादित ब्यान के कारण सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी ट्रोल भी हो रहे है. इतना ही नहीं बल्कि उन पर देश का अपमान करने का आरोप भी लगा है. वीर दास अब अपने बचाव में सोशल मीडिया पर सफाई दे रहे है. वास्तव में वीर दास ने अपना ये वीडियो अपने ही यूट्यूब चैनल ‘I come from to Indias’ से शेयर किया था. यह वीडियो अमेरिका (America) के एक लाइव परफॉर्मेंस का है. यह वीडियो कुल 6 मिनट का है. जिसमे वीर दास ने लोगों के दोहरे चरित्र पर बात की थी. उन्होंने यह भी कहा की ”मैं एक ऐसे भारत से आता हूं, जहां दिन मे स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है”. लोग इस बयान को सोशल मीडिया पर रीट्वीट करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है. भारत में लोगों ने वीर दास के खिलाफ कई FIR दर्ज की है. लोग उन्हें ‘देश द्रोही’ बोल रहे है. BJP कार्यकर्ता Preeti Gandhi ने भी अपने ट्वीट करते लिखा की ‘देश के बारे में ये बयान घिनौना और बकवास है.’ Bombay HC के एडवोकेट Ashutosh J Dubey ने वीर दास के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसकी एक फोटो ट्विटर पर भी शेयर की. वीर दास ने अपनी सफाई में कहा है की ‘उनका इरादा भारत और भारत के लोगों को नीचा दिखाना नहीं था, भारत के मुद्दों पर हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है’.