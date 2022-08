सोशल मीडिया पर आए दिन कई सारे फनी वीडियोज़ वायरल होते हैं. इसी में से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक रिपोर्टर बाढ़ प्रभावित इलाके में खड़े होकर बाढ़ की समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान की रिपोर्टिंग एक अलग ही अंदाज में करता दिख रहा है. रिपोर्टर अपने रिपोर्टिंग में कह रहा है ‘ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा गरीब लोग इधर मरता है, डूबता है. जब थोड़ा पानी आता है तो थोड़ा गरीब इसमें मरता है और डूबता है. This Video… this water… big water… and i m go to running dubki. मैं इसमें डूबकी लगाके नहाऊंगा और एन्जॉय करूंगा. Happy Rainy Day and sailab Day Happy Sailab Day Thank You. ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह रिपोर्टर पाकिस्तान का है.