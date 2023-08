Hindi Video Gallery

Viral Video Today Trending Video Boy Gets Stuck Between Escalator And Wall Shocking Video Viral On Social Media

Shocking Video: जब मजाक-मजाक में एस्केलेटर और दीवार के बीच फंस गया लड़के का सिर, फिर जो हुआ उसे देखकर कांप जाएगी आपकी रूह |Watch Video

Boy Head Gets Stuck Between Escalator And Wall: सोशल मीडिया पर बच्चे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़का कैसे मस्ती-मस्ती में एस्केलेटर पर चढ़ रहा होता है, इसी बीच अचानक उसका सिर दीवार के नीचे फंस जाता है. हालांकि इस दौरान कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उसका सिर इतने बुरे तरीके से फंस चुका होता है कि वो निकाल ही नहीं पाते. ऐसे में फायर फाइटर्स की टीम आती है फिर लड़के का सिर कैसे निकालती है ये वीडियो में देखें.

Boy Head Gets Stuck Between Escalator And Wall: सोशल मीडिया पर बच्चे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, मजाक-मजाक में एस्केलेटर पर चढ़ते समय एक लड़के का सिर ही दीवार के बीच फंस जाता है, जिसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं. एस्केलेटर और दीवार के बीच फंसे उसके सिर को निकालने के लिए फायर फाइटर्स की टीम को बुलाना पड़ता है. कड़ी मशक्कत के बाद वो लड़के के सिर को निकालने में कामयाब होते हैं. देखें वीडियो

