Top 50 News of The Day: इस वीडियो में देखिए वह 50 खबरें जो हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें. महबूबा मुफ्ती का बीजेपी को चैलेंज, कहा दम है तो ताजमहल और लाल किले को बनाकर दिखाएं मंदिर. कुतुबमीनार को भी लेकर हो रही राजनीति, हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के बाहर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत. घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का विरोधियों पर जमकर निशाना, कहा चट्टान की तरह खड़े रहेंगे घुसपैठ के खिलाफ