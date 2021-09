Bone health in Women : मज़बूत हड्डियां एक हेल्थी लाइफ की निशानी है. यह हमारे शरीर का अहम हिस्सा जो हमारे शरीर और मासपेशियो का आधार है. लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां(Bone health in women) कमजोर होने लग जाती हैं. रीसर्च की माने तो, औरतों की हड्डियां मर्द में मुकाबले काफी पतली और छोटी होती हैं, जिस वजह से औरतों की बोन डेंसिटी पर ज़्यादा असर पड़ता है और उनमें फ्रैक्चर, बैक(Osteoporosis in women) पेन या हाइट लॉस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं. इस वीडियो में, Dr. हर्षा जोशी जो की INFS में प्रोग्राम डॉयरेक्टर हैं, हमें डिटेल में बताएंगी की ओस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डियों को कौन से खानपान और कौन से एक्सरसाइज से मज़बूत बनाया जा सकता है, और बोन डेंसिटी को कैसे सुधारा जा सकता है. वीडियो देखेंAlso Read - Yoga For Digestion : यह योगासन बनाएंगे आपके पाचन तंत्र को मजबूत, आज ही अपनाएं | Yoga For Beginners