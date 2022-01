Weather Forecast for India: देश के कई राज्यों में इस समय शीतलहर (Cold Wave) चल रही है और अगले तीन दिनों तक शीतलहर का प्रकोप कुछ और बढ़ सकता है. पंजाब (Punjab) से बिहार (Bihar) तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा. 18 जनवरी से फिर से उत्तर भारत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है क्योंकि इस दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है. ओडिसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बारिश के आसार हैं. (Watch video to know more)Also Read - Weather Forecast: दिल्ली-यूपी सहित इन राज्यों में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड, यहां बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट